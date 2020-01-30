2020/01/30 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كالديرون

تمم نادي الشرطة العراقي تعاقده مع 3 محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبرغبة المدرب الصربي ألكسندر إليتش، استعدادا لانطلاق الدوري.

وقال المدرب المساعد بفريق الشرطة حسين عبد الواحد في تصريحات خاصة إن الإدارة نجحت في التعاقد مع الكولومبيين دييجو كالديرون لاعب الكويت الكويتي، والإسماعيلي المصري سابقا، وخوان فابيان لاعب الأهلي السعودي السابق.

كما ضم النادي الأوغندي اللاعب ماويجي الذي لعب في عدة دول منها النرويج وأيسلندا بالإضافة إلى العربي الكويتي.

وبيّن أن “اللاعبين الثلاثة سيشكلون إضافة نوعية للفريق، لا سيما أن الشرطة تنتظره مباريات في دوري أبطال آسيا، إلى جانب منافسات الدوري المحلي، وبالتالي التعاقد مع اللاعبين في هذا التوقيت خطوة إيجابية للترميم”.

يشار إلى أن الشرطة نجح في ضم لاعبين من نفط ميسان على سبيل الإعارة، هما محمد مزهر وأكرم رحيم.

المصـدر: كـووورة

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة العراقي يتمم تعاقده مع ثلاثي جديد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة العراقي يتمم تعاقده مع ثلاثي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).