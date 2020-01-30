بالفيديو.. وصول نازحين من ادلب الى مناطق قوات سوريا الديمقراطية

2020/01/30 | 16:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نازحين من ادلب الى مناطق قوات سوريا الديمقراطية

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