“امريكا تنقلب على الديمقراطية في العراق “

2020/01/30 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “عصارة أفكاري “ مهدي صالح لعل امريكا نادمة على إسقاطها لنظام صدام وسماحها للاحزاب السياسية العراقية التي كانت في المعارضة بإقامة نظام ديمقراطي.لذلك صارت تهاجم هذا النظام وتحاول إسقاطه واستبداله بنظام دكتاتوري من مدة ليست بقصيرة والإعلام الامريكي يسعى الى تشويه التجربة الديمقراطية في العراق من خلال دعمها لاحزاب وشخصيات فاسدة لمناصب رفيعة في […]

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