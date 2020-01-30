شركة طيران بحرينية تشرع بتسيير رحلات الى كوردستان

2020/01/30 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة طيران الخليج (Gulf Air) البدء بقيام رحلات الى اقليم كوردستان، مطلع شهر شباط المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، انها ستستأنف رحلاتها الجوية الى مطاري بغداد والنجف، مشيرة الى انها ستبدأ باجراء رحلات جوية الى مطارات الاقليم ابتداءً من يوم السبت الموافق 2 من شهر شباط المقبل.

واشارت الشركة البحرينية، الى ان هذه الخطوة تأتي بالتسنيق مع قنصلية بلادها في بغداد والنجف.

يشار الى ان شركة طيران الخليج قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى بغداد والنجف اعتباراً من الثالث من كانون الثاني الجاري، وحتى إشعار آخر، على خلفية توتر الأوضاع في العراق.

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