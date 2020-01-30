2020/01/30 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير التخطيط يعلن انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب الأسبوع المقبل

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