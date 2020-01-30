قائممقام الحبانية لـ “العهد نيوز”: منظمة نرويجية تساهم في إزالة المخلفات الحربية شرقي الرمادي

2020/01/30 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم ، اليوم الخميس، ان منظمة نرويجية مختصة بإزالة المخلفات الحربية ابدت استعدادها للمساهمة بإزالة خطر الاسلحة الغير منفلقة في مناطق شرقي مدينة الرمادي. وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” وفد من منظمة ” NPA ” النرويجية اجرت عمليات مسح […]

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