إعلان مجموعة مواقع عراقية محميات طبيعية من بينها بحيرة “ساوة” وتنفيذ القوانين على المتجاوزين

2020/01/30 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، على التصويت على إعلان مجموعة مواقع كمحميات وطنية ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة “العهد نيوز” أن “ذلك جاء خلال ترؤّس الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي أعمال الجلسة الأولى لمجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي لعام ٢٠٢٠ بحضور […]

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