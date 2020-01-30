مزار الصحابي سلمان المحمدي يميز المدائن السياحية.. صور

2020/01/30 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع مزار الصحابي الجليل سلمان المحمدي (رضوان الله تعالى عليه) في مدينة المدائن التي تبعد عن وسط العاصمة بغداد 35 كم تقريباً.

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