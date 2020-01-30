وزير التخطيط: انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب خلال الأسبوع المقبل

2020/01/30 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المشروع الوطني الذي تبنته الوزارة لتشغيل الشباب، والذي يعد الأول من نوعه في العراق في توفير فرص العمل الأساسية.

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