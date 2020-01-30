بالصور.. فحص مسافري الرحلات القادمة من الصين لمطار بغداد

2020/01/30 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، المباشرة بعدة اجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة تفادياً لانتقال (فيروس كورونا) إلى العراق....

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