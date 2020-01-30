وزير التخطيط يؤكد للنائبة اكتفاء الحسناوي انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب خلال الأسبوع المقبل

2020/01/30 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المشروع الوطني الذي تبنته الوزارة لتشغيل الشباب، والذي يعد الأول من نوعه في العراق في توفير فرص العمل الأساسية.وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته وكالة “العهد نيوز” أن “الدليمي وخلال استقباله عضو مجلس النواب اكتفاء الحسناوي والوفد المرافق لها […]

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