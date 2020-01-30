مرة في حيّنا.. عمل فني جديد يمزج بين اغنية قديمة ومظهر للاحتجاج.. فيديو

2020/01/30 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تسجيلا مصوراً لمجموعة من الشباب وهم يؤدون عملاً فنيا عبارة عن اغنية لاحدى برامج الاطفال مع اجراء تغييرات على النص ليكون ما يشبه مظهراً من مظاهر الاحتجاج في ساحات التظاهرات.

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