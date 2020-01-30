2020/01/30 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معهد أميركي: ثلاثة صراعات تؤثر في مواقف الصدر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قال معهد أميركي أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “يسعى اليوم لتعزيز قوته التفاوضية عبر وضع نف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معهد أميركي: ثلاثة صراعات تؤثر في مواقف الصدر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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