معهد أميركي: ثلاثة صراعات تؤثر في مواقف الصدر

2020/01/30 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال معهد أميركي أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “يسعى اليوم لتعزيز قوته التفاوضية عبر وضع نف...

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