موسوي: المحادثات متواصلة لاخراج الرعايا الإيرانيين من ووهان

2020/01/30 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان اخراج الرعايا الايرانيين من مدينة ووهان تستلزم موافقة الحكومة الصينية وقال إن المحادثات مع المسؤولين الصينيين مستمرة في هذا الاطار.وقال موسوي ردا على سؤال للصحفيين حول وضع الرعايا الايرانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية (بؤرة انتشار فيروس كورونا): انه وكما اشرنا في […]

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