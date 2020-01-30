الاستخبارات العسكرية تقبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم

2020/01/30 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء تقبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء القائم بالانبار، وضبطت بحوزتهم اسلحة وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت، "كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 51١ من الوصول الى مخبأ للاعتدة والاسلحة في ناحية الزاب قرية الراويين بكركوك وضبطت بداخله اسلحة ومتفجرات وصواريخ وتم تدميرها تحت السيطرة".

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بمصرع واصابة 5 اشخاص بحدث مروري بالقرب من قضاء المحاويل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين اثنين توفيا، واصيب 3 اخرين، بحادث مروري بالقرب

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، اعادة واصلاح عدد كبير من معدات وآليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعد ان كانت خارج الخدمة .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري أش

بغداد اليوم - بغداد

عالجت قوات الحشد الشعبي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، مجموعة من عناصر تنظيم داعش حاولوا زرع عبوات ناسفة في شارع جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 16

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