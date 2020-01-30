خاص لـ”العهد نيوز”: فريق طبي بمستشفى الهندية في كربلاء ينقذ حياة امرأة ثلاثينية

2020/01/30 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نجحَ فريق طبي مُتخصص في مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، من إنقاذ حياة مريضة بعقدها الثالث بعد تعرضها لكسر في الحوض أثناء الفترة الأخيرة من حملها.وذكرت رئيسة الفريق أخصائية الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة نادية حاتم الحسيني في حديث لـ”العهد نيوز” إنها “تمكَنت وبمساعدة أخصائي التخدير الدكتور حاتم فعاوي […]

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