جعفر المظفر - المسؤول الحقيقي عن قتل عبدالخالق السامرائي.

2020/01/30 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر لماذا قُتِل عبدالخالق السامرائي*.لا أراجع مسيرتي في البعث تحت عناوين مثل (كنت بعثيا) اي بمنطق الهجوم والتنكر والندم وعض الأصابع, وإنما أكتبها بمنطق النقد, وهو منهج يلزمني بعرض الحقائق وإستخلاص ما هو حق فيها وما هو خطأ.في أكثر من مداخلة قلت ما معناه أن صدام لم يختطف البعث فقط وإنما إختطف أيضا الوطن والمواطن وجيرّ الثلاثة بإسمه وإسم عائلته وعشيرته.جملة كهذه قد تشي شكليا بأن البعث كان أ......

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