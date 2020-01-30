سهيل قبلان - الى متى يغري الشر الانسان؟

2020/01/30 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يغري الشر الانسان فيعمد الى السرقة والى ممارسة غيرها من فواحش مختلفة وهناك السرقة التي تجري تحت جنح الظلام وهناك السرقة المغلفة بالاحابيل وتجري في وضح النهار ومنها المغلفة بالقوانين وهي سرقة شرعية ومنها الضرائب المختلفة التي يعاني منها الفقراء وذوي المداخيل المحدودة والتي يجري اعفاء الاغنياء منها بالحجة الممجوجة تشجيع الاستثمار والانتاج وتاتي تحت عنوان اغناء الاغنياء وافقار الفقراء وبالتالي فهي تق......

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