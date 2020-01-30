عبد الهادي مصطفى - المسألة الأمازيغية

2020/01/30 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى الاشكال لم يكن يوما مع الامازيغية او مع من يتحدث الامازيغية بل مع من يحاول ايهام الاخرين بان الامازيغ وحدهم يعانون التمييز والظلم والاستغلال من داخل المغرب فيما العرب يعيشون الرفاهية .الاشكال لم يكن يوما مع الثقافة الامازيغية بل مع من يلخص اشكالية المغاربة في اللغة والثقافة دون ان يملك الجرأة لمناقشة اصل المشكل الحقيقي والمتمثل في نقيضين رئيسيين.الاول يتمتل في النظام القائم او ما نسميه ......

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