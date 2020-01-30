الشيخ جمال الضاري يبحث مع مسؤولين فرنسيين أوضاع العراق وتداعياتها على المنطقة والعالم

2020/01/30 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين في العاصمة باريس.

حيث بحث في لقاءين منفصلين مع الوزير المفوض ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، ومع باتريك دوريل مستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط في قصر الإليزيه، تطورات الأوضاع الراهنة في العراق وتداعياتها على المنطقة والعالم.

الشيخ جمال الضاري أكد أن البلاد تمر بأزمة سياسية كبيرة قد تصل لمرحلة التقسيم، مبينا أن الحل الأمثل لمشكلة العراق هو الذهاب باتجاه عقد مؤتمر حوار وطني برعاية وضمانات دولية يتم التأسيس من خلاله لعقد سياسي جديد بعيد عن كل التدخلات الخارجية لإنقاذ العراقيين من واقعهم المأساوي.

ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا للعب دور أكبر بعمليات دعم الاستقرار والسلام والإعمار في العراق وقطع طرق عودة الإرهاب بجميع أشكاله.بدورهما، فارنو ودوريل، أكدا أن العراق بلد استراتيجي بالنسبة لفرنسا، وستواصل دعمه بكل السبل ليعود إلى مكانته القوية كما يعرفه العالم اجمع.

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