2020/01/30 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الأنبار أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء تقبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من القاء القبض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).