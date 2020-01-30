صحة البصرة توضح حقيقة احتجاز 7 صينيين يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في موقع شركة نفطية

2020/01/30 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص احتجاز سبعة صينيين يشتبه باصابتهم بفايروس كورورنا.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مصادر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اشارت عن احتجاز سبعة صينيين ومعهم موظف عراقي الجنسية كان على تماس بهم في احد المواقع النفطية التابعة لشركة CPECC […]

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