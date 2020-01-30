بلاسخارت : حصيلة لضحايا الاحتجاجات في العراق امر لا يحتمل

2020/01/30 | 17:51 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على حصيلة يونامي لضحايا الاحتجاجات في العراق.وحثت بلاسخارت في بيان، تلقت “SNG”نسخة منه، على” زيادة الجهود لكسر الجمود السياسي، وسط تواصل الاحتجاجات والعنف”، قائلة إن “استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق أمر لا يحتمل”.وحذرت بلاسخارت من” أن استخدام القوة ...

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