القبض على مسافرين عراقي وأردني في مطار البصرة

2020/01/30 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القاء القبض على مسافرين (عراقي واردني) في مطار البصرة الدولي.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تم إلقاء القبض على مسافرين عراقي وأردني في منفذ مطار البصرة الدولي، من قبل شعبة البحث والتحري حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض، من مجلس القضاء الأعلى / محكمة إستئناف البصرة".وأضافت انه "تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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