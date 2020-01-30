تركيا تنال

2020/01/30 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري،اليوم الخميس، أن موعد انطلاق إعمار مطار الموصل الدولي سيكون منتصف شباط المقبل، فيما بيّن أن مجموعة شركات تركية ستتولى عملية الإعمار.وذكر الجبوري، في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "منتصف شباط المقبل سيشهد انطلاق العمل بإعمار مطار الموصل". وأشار إلى أن "الاتفاق على موعد الإعمار جاء بعد تأييد الحكومة للبدء بإعمار المطار بالكامل".وكانت محافظة نينوى قد تسلمت مطار الموصل الدولي في 5 من تشرين الثاني الماضي، خلال احتفالية رسمية، بعد الانتهاء من مشروع إزالة الألغام الذي تموله الولايات المتحدة والذي استمر 18 شهراًوتعرض مطار الموصل، الذي يرجع تاريخ إنشائه لعام 1920، إلى التدمير أثناء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة الموصل، عام 2014، والعمليات العسكرية اللاحقة لطرد التنظيم في 2017.

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