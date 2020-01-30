رحيل المطرب والملحن العراقي سعيد العجلاوي عن 88 عاما!

2020/01/30 | 17:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “ساحات التحرير” رحل أمس في مشيغان بالولايات المتحدة عن 88 عاماً المطرب والملحن سعيد العجلاوي ولد اللعجلاوي ببغداد 1932 وهو خياط له محل قرب سينما سمير اميس في بغداد.كان يجتمع عنده عدد من الفنانين والشعراء والملحنين في أحادبث … Readmore

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