القبض على مسافرين (عراقي وأردني) في مطار البصرة

2020/01/30 | 17:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن القبض على مسافرين عراقي واردني صادرة بحقهما مذكرات القاء قبض.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "تم إلقاء القبض على مسافرين "عراقي وأردني" في منفذ مطار البصرة الدولي، من قبل شعبة البحث والتحري حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض، من مجلس القضاء الأعلى / محكمة إستئناف البصرة".

واضافت "تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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