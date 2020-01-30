اعتقال رشا دحام مديرة المالية والحسابات خلال ادارة المحافظ الاسبق لنينوى نوفل العاكوب في منفذ المنذرية قبيل هروبها إلى إيران

2020/01/30 | 17:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- “ساحات التحرير” أفاد مراسلنا أن القوات الامنية اعتقلت رشا دحام مديرة المالية والحسابات خلال ادارة المحافظ الاسبق لنينوى نوفل العاكوب في منفذ المنذرية بمحافظة ديالى.وأوضح نقلا عن مصدر أمني أن “دحام صادر بحقها امر قبض من قبل النزاهة … Readmore

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