مكتب القائد العام يعلن السماح بقيام عمليات مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش

2020/01/30 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الخميس (30-1-2020)، عودة الاعمال المشتركة بين القوات العراقية والتحالف الدولي.

وذكر مكتب عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي وحسب حاجة وقواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وأضاف البيان ان هذا القرار جاء "لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه ".

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء تقبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخ

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بمصرع واصابة 5 اشخاص بحدث مروري بالقرب من قضاء المحاويل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين اثنين توفيا، واصيب 3 اخرين، بحادث مروري بالقرب

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، اعادة واصلاح عدد كبير من معدات وآليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعد ان كانت خارج الخدمة .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري أش

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