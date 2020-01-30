2020/01/30 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على استقالة رئيس الاتحاد العراقي واعضاءه.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ،اليوم الخميس، ان الفيفا طالب العراق بإرسال اسم وصفة الشخص الذي يدير الاتحاد في الوقت الحالي.يذكر ان اتحاد كرة القدم العراقي قدم في وقت سابق استقالته بشكل جماعي لحل الخلاف القائم بين الاتحاد والكابتن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا توافق على استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا توافق على استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).