وثيقة تهدي وطن

2020/01/30 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد أبو رغيف aburkeif@yahoo “18 ” صفحة هي محتوى “صفقة القرن” الذي قدم خلالها الرئيس الامريكي “ترامب” قبلة المسلمين و”ثاني الحرمين” هدية للكيان الصهيوني.المال، وتبادل أراضٍ على أساس يخفّف هاجس إسرائيل “الديمغرافي “ويخلّصها من فلسطينيين داخل حدودها، ودولةٌ مقطّعة الأوصال بلا حدود نهائية ومحاصرة بالسيادة الإسرائيلية؛كل ما قدّمه الرئيس الأميركي في خطّته للفلسطينيين، “حتى […]

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