امين، شكل مكتبة تخص التاريخ الايزيدي بدعم ذاتي

2020/01/30 | 18:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو المصاعب الحياتية من الظروف المعيشية والبيئة غير الملائمة وقفت بوجه الكثير من الطلبة، لاسيما الشنكاليين، بشكل خاص بعد أحداث الإبادة لان الطلبة الشنكاليين دوما الطامحين بالتفوق العلمي والنجاح والبدء بمشاريعهم الخاصة.قصة الشاب امين عبدو عطو لا تختلف كثيرا عن القصص الأخرى، منذ نشأته وبدايته في الدراسة الابتدائية واجهته …

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