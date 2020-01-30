سامى لبيب - بشرية وتهافت الأديان فى حوارى مع أحمد

2020/01/30 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب أنا وأحمد - جزء ثانى .- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (89) .بداية لم يكن هذا المقال وارداً فى ذهنى وترتيباتى , فكنت بصدد نشر مجموعة مقالات عن الجن والعفاريت والأشباح والظواهر الخارفة لأقدم فيها تفسيراً فيزيائياً سيكولوجياً يُبدد خرافة وجود جن وعفاريت وظواهر خارقة والتى مازلت ترتع فى عقول المؤمنين بالخرافة .إنصرفت عن نشر هذه السلسلة بعدما إستفزنى قول أحد الإرهابيين أنه يسبنى وي......

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