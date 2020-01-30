لم تفصح عنه.. هجوم الكتروني يطال مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تتخوف!

2020/01/30 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان ، يعد القرصنة والتجسس عبر الإنترنت تهديدًا مستمرًا يمكن أن يؤدي إلى اعتقالات أو تخويف.وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني: “تواجه المفوضية محاولات منتظمة للهجوم السيبراني ، ونحن نراقب باستمرار لحماية سلامة أنظمة الكمبيوتر الخاصة بنا والبيانات التي تحتفظ بها.” وقال محمد المسقطي ، وهو ناشط […]

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