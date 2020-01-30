‘كورونا’ يطيح بمدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغقانغ الصينية

2020/01/30 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة صرحت إدارة الصحة في مدينة هوانغقانغ الصينية في بيان رسمي اليوم الخميس، عن إقالة مدير الصحة في المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.وجاء في البيان أنه تمت إقالة تانغ تشى هونغ مدير الصحة في مدينة هوانغقانغ الصينية، دون ذكر تفاصيل أخرى.وأعلنت السلطات صينية، يوم أمس الأربعاء, ارتفاع حالات […]

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