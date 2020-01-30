المنافذ: القبض على مسافرين عراقي وأردني مطلوبين للقضاء العراقي

2020/01/30 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس, القبض على مسافرين "عراقي وأردني" في منفذ مطار البصرة الدولي .

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