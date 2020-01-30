القبض على عصابة سرقوا هواتف نقالة من داخل محل في بغداد

2020/01/30 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين سرقوا هواتف نقالة من داخل محل تجاري شرقي العاصمة.وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مكتب الحبيبية التابعة إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري، ألقت القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة أجهزة موبايل متعددة ومواد […]

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