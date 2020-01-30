مسؤول أميركي سابق يحذر إيران وحزب الله من زعزعة استقرار المنطقة

2020/01/30 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ديفيد بترايوس، مدير المخابرات المركزية الأميركية السابق والقائد السابق للقوات الأميركية في العراق، عن رؤيته للأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأكد بترايوس في تصريح، أن إيران وحزب الله لن يخوضا حربا كبيرة مع إسرائيل، لأنها ستعرض بقاءهما للخطر، مبينا أن مزيجًا من القوة العسكرية الأميركية والإسرائيلية قد وضع رادعًا لكل من إيران وحزب الله.

وأشار الى أن حزب الله لن يخاطر بحرب كاملة مع إسرائيل ما لم يتم دفعه إلى هذه الزاوية، مرجحا بأن تعمل روسيا على كبح جماح إيران من الأنشطة الرئيسية المزعزعة للاستقرار.

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