بومبيو : حرمان إيران من الأموال لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة

2020/01/30 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك وفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن، اليوم الخميس، أنه “يجب على إيران وقف دعم مليشيا حزب الله […]

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