العراق يستبق انتهاء الاتفاق مع التحالف الدولي باجراء عسكري

2020/01/30 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اللجوء الى اجراء، يسبق انتهاء وقت عمل التحالف الدولي في العراق.

وقال المكتب في بيان ورد لشفق نيوز انه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي وحسب حاجة وقواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه".

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