قائد شرطة ذي قار يؤكد استقرار الأوضاع الامنية وفتح المدارس

2020/01/30 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة ذي قار العميد المهندس الحقوقي ناصر الاسدي، اليوم الخميس، أن الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق مستقرة، مشيرا الى اعادة فتح ج...

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