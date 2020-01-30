12 شرطاً تفرض على المرشحين لخلافة عبد المهدي.. لا تتقرب للسلاح!

2020/01/30 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف “تمدن”، احمد الجبوري، الخميس، عن 12 شرطاً، تفرضها بما اسماها أحزاب المحاصصة على المرشحين لرئاسة الوزراء، ومن بينها عدم حصر السلاح بيد الدولة.وقال الجبوري عبر حسابه في تويتر، إن “أول شروط الأحزاب على المرشح لرئاسة الوزراء، هو الاستمرار في محاصصة الوزراء والهيئات والوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والتعيينات كافة”.شروط احزاب […]

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