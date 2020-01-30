لمنع تسلل الإرهابيين.. الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود مع سوريا

2020/01/30 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كثفت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس ، انتشارها على الحدود العراقية – السورية لصد اي محاولات تسلل لفلول “داعش” .بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة “العهد نيوز” إن ” قوات الحشد الشعبي كثفت انتشارها في الطرق المهمة على الحدود العراقية -السورية لاسيما طريق عكاشات – الرطبة لصد اي محاولات تسلل تقوم […]

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