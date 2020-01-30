الشيخ جمال الضاري يبحث في باريس مع مسؤولين فرنسيين عقد مؤتمر حوار وطني عراقي برعاية دولية يؤسس لعقد سياسي جديد

2020/01/30 | 18:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس: بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع الوزير المفوض ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد كريستوف فارنو في مقر وزارة الخارجية الفرنسية والسيد باتريك دوريل مستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط في قصر الإليزيه، كل على … Readmore

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