2020/01/30 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس ، انتشارها على الحدود العراقية - السورية لصد اي محاولات تسلل لفلول “داعش” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).