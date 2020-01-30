مكتب القائد العام للقوات المسلحة: استمرار الاعمال المشتركة مع التحالف الدولي وتقديم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي

2020/01/30 | 18:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، “استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي للقيام بأعمال مشتركة في محاربة داعش”.وقال المكتب في بيان ، إنه “بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغراض استغلال ما … Readmore

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