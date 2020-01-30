القبض على كويتية تصطاد عملاء البنوك مع صديقها

2020/01/30 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على كويتية وصديقها من فئة ”بدون“، تخصصا في سرقة عملاء البنوك.وقالت صحيفة ”دروازة“ المحلية، إن البدون وصديقته امتهنا السرقة مدة طويلة، حيث كانا يعمدان إلى مراقبة عملاء البنوك، وتتبعهم بعد سحبهم مبالغ مالية كبيرة، وعند خروجهم من البنك يلاحقونهم، وعندما يقوم الضحية بركن مركبته في […]

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