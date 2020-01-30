تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة “نادية لطفي”

2020/01/30 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة الكبيرة نادية لطفي ، لوعكة صحية شديدة ، دخلت على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة، خلال الفترة الماضية ، وتدهورت حالتها يوم الإربعاء الماضى وفقدت الوعي ودخلت فى غيبوية تامة ونقلت إلى غرفة العناية المركزة .وكشفت رضا فرغلى ، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي ، فى تصريح خاص لوكالة الصحافة […]

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