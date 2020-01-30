النصر ينجو بمعجزة من فخ ضمك في الدوري السعودي

2020/01/30 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر يسقط في فخ التعادل مع ضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين

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