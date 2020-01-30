محافظ الانبار لـ” العهد نيوز”: الدوائر الخدمية حققت نسب انجاز متقدمة في اعادة اعمار المحافظة

2020/01/30 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اليوم، اليوم الخميس، بان الدوائر الخدمية حققت نسب انجاز متقدمة في اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في عموم مدن المحافظة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الدوائر الخدمية وبدعم من المنظمات الانسانية انجزت نحو 95% من اعادة اعمار وتأهيل […]

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